加萨冲突升温 巴勒斯坦痛批与以色列关系正常化国家

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（法新社利雅德16日电） 鉴于以色列和巴勒斯坦人之间的暴力情势升温，巴勒斯坦外交部长马里奇今天对去年采取行动与以色列关系正常化的国家加以批评。

马里奇（Riyad al-Maliki）在伊斯兰合作组织（Organisation of Islamic Cooperation，OIC）召开的外长紧急会议中表示：「在尚未达成和平及终止以色列占领阿拉伯和巴勒斯坦土地的情况下，便急着与这个以色列殖民体系关系正常化，意味支持这个种族隔离政权及参与其犯罪。」

在美国前总统川普（Donald Trump）力促下，包括苏丹、摩洛哥、阿拉伯联合大公国和巴林等伊斯兰国家去年一扫数十年来共识，与以色列签署所谓亚伯拉罕协议（Abraham Accords）进行关系正常化。

当时川普赞扬这是「新中东的黎明」，他的女婿兼顾问库许纳（Jared Kushner）则将以巴冲突称作只是「不动产纠纷」。巴勒斯坦领导阶层谴责这些协议，担心这会损害他们拥有国土的要求

不过，在穆斯林的神圣斋戒月进入庆祝尾声同时，以色列人和巴勒斯坦人却发生连串流血冲突，使得当初和以色列关系正常化的国家显得尴尬。近日致命暴力持续升温，已令这些国家陷入不利处境，转为对以色列发表批评言论。

马里奇今天还说：「这种殖民占领状态必须加以对抗、瓦解、结束和禁止。最近的关系加速正常化将不会影响阿拉伯世界的氛围，或改变他们对事件的评估。」

这次伊斯兰合作组织紧急会议主办国沙乌地阿拉伯虽未正式与以色列关系正常化，但外界都知道两国暗中维持关系。

沙乌地外长费瑟（Faisal bin Farhan Al Saud）今天则呼吁国际社会采取「紧急行动」阻止以色列军事动作，并恢复和平谈判以促成两国方案（Two-statesolution）。他说：「保有耶路撒冷是我们所有人的责任。」（译者：张正芊/核稿：林治平）

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