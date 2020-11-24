加萨走廊地狭人稠 COVID-19疫情恐失控

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（法新社巴勒斯坦自治区加萨市23日电） 中东的巴勒斯坦卫生官员今天表示，加萨地区人口稠密，感染2019冠状病毒疾病（COVID-19）的人愈来愈多，疫情正在失控。

加萨市（Gaza City）希法医院（Shifa hospital）主管亚德巴（Ahmad al-Jadba）接受法新社访问时说：「病毒在蔓延，情况正在失控。」

巴勒斯坦自治区由约旦河西岸和加萨走廊组成，其中加萨走廊由武装组织哈玛斯（Hamas）控制，约有200 万人口。加萨地区的卫生部在11月20日到21日间通报新增890起病例，创单日新高。

到今天为止，加萨地区累计1万5450起确诊病例，其中70人病故。

加萨地区一所私人医院院长卡辛德（Mahmud Al-Khazindar）说：「加护病房的病床数量很有限，药物也是。」他说：「如果病例增加，就必须在照护年长者、年轻人及罹患其他疾病的病患之间做个选择。」

哈玛斯组织的高阶官员奈姆（Bassem Naim）说，若疫情没有改善，卫生部「做了最坏的打算」。

奈姆曾任卫生部长，他形容「医卫系统已走投无路」，还有「药物严重短缺」及「人满为患」等问题。

早在加萨地区3月22日通报最初两起确诊病例之前，在巴勒斯坦自治区工作的联合国机构就警告，疫情若在这个地区爆发，情况可能会非常严重。

加萨地区多数人口住在拥挤的难民营中，一大家子住在一起的状况很普遍，而且以色列封锁这个狭长的沿海走廊地带已超过10年之久。

加萨走廊只有两个出入境关卡，分别是通往以色列的艾瑞兹（Erez）和通往埃及的拉法（Rafah），此外并无机场或海港。

随着新型冠状病毒在全球蔓延，这两个过境点几乎完全关闭，且哈玛斯针对获准出入境的少数旅客实施严格隔离措施。

以色列向来严格管制从艾瑞兹通行的旅客。以色列自2008年起与哈玛斯打了3场仗，并声称为了防堵怀有敌意的哈玛斯，封锁加萨有其必要。

加萨地区的病例自8月起开始增加，哈玛斯实施宵禁，且商店须于傍晚5时打烊。

另一方面，约旦河西岸的巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯（Mahmud Abbas）今天宣布再实施14天宵禁，自周末起生效。这片地区由阿巴斯的政府治理，但实际上大多受以色列管辖。

巴勒斯坦自治政府总理史泰耶（Mohammed Shtayyeh）说，疫情蔓延状况令人忧心，因此自27日起，只有面包店、药局和超市可于周末营业，并且要实施宵禁。

根据统计，截至今天，有280万人口的约旦河西岸累计5万7740起确诊病例、其中570人病故。

© 2020 AFP