动变性手术遭强制除役 韩23岁军人传自杀身亡

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（法新社首尔4日电） 韩国警方今天表示，因动了变性手术而遭军方强制除役的士官边希秀（Byun Hee-soo，音译）被人发现陈尸家中，消息曝光引发舆论哗然，民间纷纷疾呼，要求尽速改革法律。

韩联社报导，心理健康顾问多日来联系不上边希秀，便通报紧急服务单位，消防人员前往她位于清州（Cheongju）的住家查看时，发现边希秀陈尸屋内。

韩国对于性别认同问题观念依旧相当保守，相较若干亚洲地区其他国家，韩国较无法包容LGBT人权，许多同志和跨性别者多半必须偷偷摸摸地活在暗处。

23岁的边希秀生前为陆军上士，2017年自愿从军，2019年前往泰国进行变性手术。

韩国国防部将她的去势归类为心理或生理障碍，军方去年裁定她将强制退役。

边希秀去年初曾抛头露面勇敢现身记者会，恳求军方让她继续服役，并在聚集现场的新闻工作者和镜头前敬礼，激动高呼部队口号「统一」。

当时她强忍泪水、哽咽地说「我是大韩民国的军人」，表示自己从小就一直梦想能从军，还说「我想让大家知道，我也能成为保卫这个国家的伟大军人一份子，请给我这个机会」。

警方今天向法新社证实边希秀死讯，表示正在调查此事。

传出现场并没有发现遗书，不过案件正朝自杀方向侦办。韩联社引述官员说法指出，边希秀3个月前就曾试图自杀。

边希秀的死让外界唏嘘不已，民间纷纷疾呼，要求国会议员通过一项反歧视法案。

韩国第二大入口网站多音（Daum）也张贴标语，写着：「整个韩国社会都要为她的死负责。」

「那些因为她的跨性别者身分而嘲笑她、在网路上对她发表恶意评论的人们，我希望你们好好反省自己到底对她做了什么。」（译者：李佩珊/核稿：陈政一）1100304

※珍惜生命，自杀不能解决问题，生命一定可以找到出路。如果需谘商或相关协助可拨生命线专线「1995 」或张老师服务专线「1980」。

© 2021 AFP