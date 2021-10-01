动大肠肿瘤手术后出院 巴西球王比利将继续化疗

广告 继续浏览后续

（法新社圣保罗30日电） 巴西足球传奇比利（Pele）先前健康检查时，发现大肠疑似出现肿瘤，8月31日起入院治疗并开刀，医疗团队指出，这位80岁足坛传奇人物于今天出院，但将继续接受化疗。

比利在圣保罗（Sao Paulo）爱因斯坦医院（Albert Einstein Hospital）接受治疗，并于9月4日接受手术；医生表示，比利情况「稳定」。

院方在声明中没有使用「癌症」一词，也未提供有关比利接受化学疗法的更多细节；化疗通常用于癌症患者，但比利的活体组织切片检查结果没有对外公开。

这位被球迷称为「黑珍珠」（Perola Negra）的传奇球星在脸书（Facebook）上表示，「我很高兴回到家」，并向医疗团队致谢。

他也写道，「感谢远方的你们，让我的生活因充满爱的讯息而完整」。

比利表示：「当路途艰辛时，就该颂赞旅程的每一步。专注于你的幸福。我确实无法再跳跃，但这几天，我比平时更常挥拳庆祝。」

原名为纳西门托（Edson Arantes do Nascimento）的比利是史上唯一拿过3届世界杯足球赛（World Cup）冠军的球员；但他近年身体状况欠佳，已多次进出医院。

© 2021 AFP