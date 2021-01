动物乐团初代吉他手希尔顿瓦伦坦辞世

广告 继续浏览后续

(法新社伦敦31日电) 英国60年代流行乐团体「动物乐团」(The Animals)的创始成员暨初代吉他手希尔顿瓦伦坦(Hilton Valentine)已经辞世,享寿77岁。

唱片公司ABKCO Music在推特(Twitter)上贴文:「我们向希尔顿瓦伦坦的亲友致上最深的慰问,悼念他以77岁辞世。」

唱片公司声明说:「瓦伦坦是一名富有开创性的吉他乐手,影响未来几十年的摇滚乐音。」

动物乐团以1964年热门曲目House of the Rising Sun最为人所知。这首歌曾登上英国和美国排行榜冠军。

希尔顿瓦伦坦生于英格兰东北部的北喜兹(North Shields)。1963年,他和主唱艾瑞克柏登(Eric Burdon)、贝斯手查斯钱德勒(Chas Chandler)、键盘手艾伦普莱斯(Alan Price)、鼓手约翰史蒂尔(John Steel)共组动物乐团。

乐团之后还有几支热门歌曲,包括Don't Let Me Be Misunderstood、We Gotta Get Out Of This Place 等。

初代成员在1960年代末期分道扬镳,希尔顿瓦伦坦随后单独出版专辑All In Your Head。

