助乌克兰对抗俄军 拜登宣布8亿美元新军援方案

（法新社华盛顿21日电） 美国总统拜登今天宣布，将向乌克兰提供8亿美元的新军事援助方案，称这将能协助基辅在顿巴斯地区（Donbas）与俄罗斯军队作战。

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五角大厦表示，新一轮的美国军援将提供72门155公厘榴弹炮、72辆拖曳榴弹炮专用的装甲车辆、14万4000发弹药，以及美国空军最近专门为满足乌克兰需求而开发的120多架凤凰幽灵（Phoenix Ghost）战术无人机。

拜登表示，新的军援方案是专门替乌克兰打造，以协助乌军迎战俄方即将在乌东展开的攻势；他说，这将是一场与基辅周围北部地区不同的战事。在俄罗斯入侵乌克兰头6周，乌军成功击退俄罗斯部队。

拜登说：「我们现在处于关键窗口…他们将为这场战争的下一阶段奠定基础。美国与我们的盟邦和伙伴正在尽快行动，以持续向乌克兰提供乌军保卫国家所需的武器。」

拜登也宣布，将禁止与俄罗斯有关的船舶停靠美国港口，又说美国财政部再向乌克兰政府提供5亿美元金援，让他们可以支付薪水、退休金与提供服务。

他说，美国与盟国团结力挺乌克兰，向俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）传达「明确无误的讯息」。

拜登说：「他永远无法成功统治与占领整个乌克兰。这种事不会发生」

© 2022 AFP