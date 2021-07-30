助穷国对抗病毒 世卫：6至8周将获赠2.5亿剂疫苗

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（法新社日内瓦29日电） 世界卫生组织（WHO）表示，疫苗全球取得机制（COVAX）预期在未来6至8周，将获赠2.5亿剂COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫苗。

法新社报导，这批疫苗挹注将大大扩充COVAX规模，这项机制目的在确保低收入国家有疫苗可用，目前已配送1.52亿剂疫苗到137个参预此机制地区。

世卫昨天在周报指出，世卫在联合国危机处理团队（UN Crisis Management Team）的会议中报告，将会有更多疫苗捐赠COVAX，预期未来6至8周会增加2.5亿剂。

在COVAX计画下，全球92个最贫穷国家得以免费取得疫苗，经费由捐赠者负担。

生产阿斯特捷利康（AstraZeneca）疫苗的印度血清研究所（Serum Institute of India，SII），原应是COVAX供应链的早期支柱，但印度本身遭逢重大疫情，限制了疫苗出口。

在配送问题发生之后，COVAX加重倚赖富国的捐赠，许多富有国家采购疫苗数量比实际所需还多。

全球疫苗与预防注射联盟（GAVI）执行长柏克利（Seth Berkley）说：「全世界对疫苗的需求量远大于供应量，造成最贫弱地区数以百万计人民未受保护，提升全球疫苗接种覆盖率，是我们对抗新变异病毒最好的防护作法之一。」（译者：纪锦玲）

© 2021 AFP