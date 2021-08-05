助解决缅甸危机 东协任命汶莱第二外长为特使

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（法新社新加坡4日电） 东南亚国家协会今天任命汶莱外交事务部第二部长艾瑞万担任缅甸特使。此前，东协盼藉外交解决缅甸政变危机的努力延宕了数月。此外，美国副国务卿也与缅甸影子政府代表通话。

东南亚国协（ASEAN）成员国外长在一份因内部争执而延迟发出的联合声明中说，他们乐见汶莱外交事务部第二部长艾瑞万（Erywan Pehin Yusof）出任东协的缅甸特使。

自缅甸军方今年2月推翻翁山苏姬（Aung San Suu Kyi）政府，指控其在2020年大选存在舞弊行为以来，东协成员国之一的缅甸一直处于政治动荡。

根据缅甸监督组织，军方残酷镇压异议人士，已导致逾900人丧生。

以共识决和不干涉成员国内政为前提运作的东协，一直面临着协助解决缅甸政变危机的全球压力。

东南亚国协的联合公报说，这名特使的任务将包括「建立信任和信心」，也会「与相关各方充分接触」。

缅甸发生政变后，艾瑞万曾于6月4日代表东协访问缅甸，并会见军方领袖敏昂莱（Min Aung Hlaing）。

任命这名特使料将为东协清除障碍，得以向缅甸当局提供紧急援助，以应对严重的COVID-19（2019年冠状病毒疾病）疫情。（译者：刘文瑜/核稿：严思祺）

© 2021 AFP