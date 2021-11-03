劳瑞三分手感火烫 助热火击败独行侠暂居东区第1

（法新社达拉斯2日电） 劳瑞今天三分球9投6中，极佳的手感帮助NBA热火以125比110击败独行侠，战绩暂列东区第1。

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美国职篮NBA达拉斯独行侠的唐西奇（Luka Doncic）今天攻下全场最高33分，但迈阿密热火在劳瑞（Kyle Lowry）三分球9投6中、独得22分带领下，在客场拿下胜利，战绩提升到6胜1败，名列东区第1。

除了劳瑞的好表现，从板凳出发的赫洛（Tyler Herro）攻下全队最高25分，巴特勒（Jimmy Butler）获得23分，阿德巴约（Bam Adebayo）则有22分进帐。

独行侠此役能保有竞争力，得归功今天斩获33分的唐西奇，而队上的布朗森（Jalen Brunson）挹注了25分，哈达威（Tim Hardaway Jr.）则是进帐17分。

即便独行侠的唐西奇有优异表现，但胜利却被劳瑞所属的热火带走。劳瑞今天的表现，是他8月从多伦多暴龙转战热火以来最好的一次。

劳瑞赛后说：「转队以来一切都很顺畅。」

他指出：「史普斯塔（Erik Spoelstra）和队上其他教练团成员让我上场发挥，他们已经适应有我在场的打法，且如果和塔克（P.J. Tucker）、巴特勒、莫里斯（Markieff Morris）等人并肩作战，比赛会变得很轻松。」

「我们在场上是很好的团队，做任何事都能融合得很好，这感觉真的很棒，我们真的表现得十分专业且努力。」

独行侠今天首节30比24领先，但热火次节一波46比32猛攻，就此接管战局，并逐渐拉开差距，最后拿下胜利。

© 2021 AFP