勇士投手压制太空人打线 世界大赛2比1领先

（法新社亚特兰大29日电） 包括先发的安德森在内，勇士5名投手今天合力压制太空人打线，让他们整场比赛只挤出2支安打，最终勇士2比0获胜，在世界大赛2胜1负领先太空人。

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勇士投手群今天压制太空人打线，让他们整场比赛1分未得，再加上莱里3下打进关键1分、达诺8下阳春炮，最终2比0完封太空人，在世界大赛取得2胜1负领先。

美国职棒大联盟MLB世界大赛前两战打完，亚特兰大勇士、休士顿太空人各拿1胜，今天第3战在勇士主场进，他们派出本季9胜5败、防御率3.58的安德森（Ian Anderson）先发，迎战太空人例行赛11胜8败、防御率3.48的贾西亚（Luis Garcia）。

勇士3局下半在首名打者罗沙里欧（Eddie Rosario）获保送、弗利曼（Freddie Freeman）敲出安打后，靠着莱里（Austin Riley）在1出局后挥出左外野方向带有打点的安打先驰得点。之后勇士虽一度挤成满垒，但没有再添分数。

贾西亚今天投3.2局，送出6次三振、4个保送，被打出3支安打，丢掉1分自责分，但没能让太空人拿下胜利。

勇士的安德森此役投5局，送出4次三振、3个保送，没有被击出任何安打无失分，接替他投球的明特（A.J. Minter）、杰克森（Luke Jackson）、马切克（Tyler Matzek）、史密斯（Will Smith）也都没失分，5人联手完封太空人。

前7局完全敲不出安打的太空人，8上首名打者是代打的狄亚士（Aledmys Diaz），他挥出的一记飞球在勇士两名野手「互相礼让」下落地形成第一支安打，但之后太空人没有进一步的攻势，也并未拿下分数。太空人整场只挤出两支安打。

达诺（Travis d'Arnaud）在8下两出局后上场，他面对第1个来球就出手，将一记96.8英里的伸卡球轰成中外野方向的全垒打，让勇士吃下定心丸，最终也以2分之差获胜。

世界大赛第4战、第5战，在接下来两天将持续在勇士主场进行。

© 2021 AFP