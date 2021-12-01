勇士柯瑞手感冷冰冰 太阳17连胜追平队史纪录

（法新社凤凰城30日电） 勇士、太阳两支本季NBA最强劲旅今天正面交锋，但勇士的柯瑞手感冰冷，21次出手只命中4球，仅拿下12分，让太阳终场104比96留下胜利，收下追平队史纪录的17连胜。

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美国职篮NBA金州勇士今天客场挑战凤凰城太阳，勇士、太阳赛前的战绩分别是18胜2败、17胜3败，在全联盟分居1、2名。

此役，太阳在上半场就传出噩耗，阵中主力后卫布克（Devin Booker）打到第2节就因为左大腿后肌受伤提前退场，但他们严加看管勇士射手柯瑞（Stephen Curry），让他今天三分线外14投仅3中，整场比赛仅站上罚球线1次罚进1分，成为勇士输球的一大关键。

太阳今天赢球，拿下17连胜，追平球队2006-2007球季时，在2006年12月至2007年1月间创下的队史最长连胜纪录。勇士2015年曾写下开季24胜0败的史上最佳开季纪录，他们在当年有整个月未曾吞败的好表现。太阳今天获胜，成为继当年的勇士后，另一支能在单月拿下16胜0败的球队。

勇士此役的首节还以35比31领先，但第2节只拿下19分，上半场打完遭到逆转，即便第4节两度将落后缩小到1分差距，无奈都再被太阳拉开。

勇士今天的整体投篮命中率4成19，不及太阳的4成94，过去让人闻风丧胆的三分球，命中率更只有3成5，也不及太阳的4成，命中率不佳让他们在关键时刻难以追分，最终吞下败仗，终止一波7连胜。

太阳的艾顿（DeAndre Ayton）今天有24分、11篮板的「双十」成绩，保罗（Chris Paul）有15分、11助攻的演出，克劳德（Jae Crowder ）和替补的强森（Cameron Johnson）都攻下14分，因伤提前退场的布克获得10分。

勇士的波尔（Jordan Poole）今天攻下全场最高28分，从板凳出发的波特（Otto Porter Jr.）贡献16分，柯瑞、 魏金斯（Andrew Wiggins）分别进帐12分、10分。

两队12月4日将在勇士主场再次交手。

© 2021 AFP