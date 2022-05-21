勇士逆转擒独行侠 西区冠军战2连胜

（法新社旧金山20日电） 美国职篮NBA金州勇士球星柯瑞（Stephen Curry）轰进32分，帮主场作战的勇士克服上半场双位数落后，终场126比117逆转击败达拉斯独行侠，七战四胜制取得2比0领先优势。

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打完前两节落后14分的勇士从第3节起吹响反攻号角，柯瑞拿下全队最高32分固然功不可没，但逆转击败对手的关键仍是勇士多点开花的团队表现。

勇士6人得分达双位数，浦尔（Jordan Poole）、魏金斯（Andrew Wiggins）、隆尼（Kevon Looney）都是关键时刻跳出，各挹注23、16、21分，隆尼21分是生涯单场新高，还摘下12个篮板。

独行侠球星唐西奇（Luka Doncic）攻下全场最高的42分，另有5篮板8助攻，布朗森（Jalen Brunson）31分。

独行侠带着72比58的领先优势进入下半场，但第3节在勇士加压下只拿到13分，打完第3节独行侠仅以85比83领先，双方决胜节恢复飙分秀，勇士单节砍下43分力压独行侠的32分完成逆转，让远在达拉斯的球迷徒留错愕。

两军第3战当地时间22日将移师达拉斯进行。

© 2022 AFP