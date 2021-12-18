勇士险胜塞尔蒂克 柯瑞轰全场最高30分

（法新社波士顿17日电） 柯瑞今天「犯满毕业」，但攻下全场最高30分，率领美国职篮NBA金州勇士在客场以111比107惊险击败波士顿塞尔蒂克。

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此役勇士一度领先达20分，但人手不足的塞尔蒂克穷追猛赶，让勇士吓出一身冷汗，所幸在柯瑞（Stephen Curry）的带领下，勇士仍惊险收下胜利。

柯瑞前一场比赛才打破名人堂球星艾伦（Ray Allen）的纪录，成为NBA史上投进最多三分球的选手，今天就遭遇艾伦的老东家塞尔蒂克。

在15日的那场比赛，柯瑞在首节剩下7分33秒时，砍进他当天的第2个三分球，那是他生涯第2974个三分球，也靠着那一球，正式成为NBA最新的三分球王。

在柯瑞于麦迪逊花园广场（Madison Square Garden）缔造历史后，比赛暂停下来，让他和队友、父亲以及也在现场观战的艾伦一起分享这个伟大的一刻。

今天这场比赛，柯瑞头2次在三分线外出手都接连命中，让勇士才打4分多钟就领先达11分。

除了柯瑞外，魏金斯（Andrew Wiggins）为勇士挹注27分，伊戈达拉（Andre Iguodala）拿下12分，葛林（Draymond Green）送出全队最多8次助攻，让勇士在最近6场比赛拿下第5胜。

塞尔蒂克以塔特姆（Jayson Tatum）攻下27分最高，他另外抓下8个篮板，并送出6次助攻，绿衫军在最近7场比赛输掉5战。

在联盟有关COVID-19（2019冠状病毒疾病）的防疫政策下，塞尔蒂克本场比赛有先发中锋霍福德（Al Horford）、前锋威廉斯（Grant Williams），和帕克（Jabari Parker）、埃尔南戈麦斯（Juan Hernangomez）、豪瑟（Sam Hauser）无法出赛。

绿衫军的施洛德（Dennis Schroder）因病无法上场，但与COVID-19无关。蓝福特（Romeo Langford）因为脖子疼痛，在此役的第2节退场，之后就没再回到场上。

先前出现右脚阿基里斯腱撕裂伤的勇士球星汤普森（Klay Thompson），此役虽然随队，但仍未上场。（译者：李晋纬/核稿：张正芊）

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