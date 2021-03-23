勒夫展开告别演出 德国盼找回状态备战欧国杯

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（法新社柏林22日电） 德国男足兵败2018俄罗斯世界杯后便起起伏伏，去年11月更在欧国联0比6惨遭西班牙血洗。主帅勒夫已宣布今年欧国杯后卸兵符，但当前得先拿下头3场2022世足资格赛挽回球迷信心。

2022世足资格赛点燃战火，德国25日杜伊斯堡（Duisburg）主场迎战冰岛、28日作客罗马尼亚，31日再回杜伊斯堡迎战北马其顿。

勒夫（Joachim Loew）在宣布将18岁的穆夏拉（Jamal Musiala）、17岁的维尔茨（Florian Wirtz）两名青年军纳入成人国家队后说：「我们希望能以让人眼睛一亮之姿去踢欧国杯并赢回球迷。」

「我们的企图与目标是（世足资格赛）拿个3连胜，让球队进入一个好的开战状态。」

执教德国国家队15年的勒夫两周前宣布，今年欧国杯结束后将卸下兵符；2020欧国杯去年夏天因新型冠状病毒疫情，顺延一年至今年6月11日到7月11日举行。

步入告别演出的勒夫确实亟需几场有说服力的胜仗重拾球迷的心；德国去年11月0比6惨败西班牙无缘挤进欧国联决赛，还吞下1931年0比6输给奥地利后最惨烈的一役。

去年11月惨败后，足球杂志Kicker针对德国球迷进行调查，89%受访球迷觉得勒夫没能帮德国在兵败2018世足后振衰起敝；2018年世足赛德国在小组预赛时惨遭淘汰。

© 2021 AFP