勘灾嘻嘻哈哈 德国下任总理热门人选掀争议

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（法新社柏林17日电） 最被看好接替梅克尔（Angela Merkel）出任下任德国总理的拉谢特（Armin Laschet），被媒体捕捉到至洪患区勘灾时嘻嘻哈哈，今天被迫出面道歉。

拉谢特被人拍到，在勘灾行程中与人有说有笑。

根据「德国之声」等在社交网路上传的影片，总统史坦麦尔（Frank-Walter Steinmeier）发表声明，对遭洪患重创的北莱因-西发利亚邦（North Rhine-Westphalia）埃尔夫特施塔特镇（Erftstadt）居民表达同情之意时，后方的拉谢特和其他人聊天说笑，甚至一度放声大笑好几秒钟。

德国发行量第一的「画报」（Bild）在电子报中说：「全国在哭，拉谢特在笑。」

拉谢特后来在推特（Twitter）致歉，说洪灾受害民众的苦难令他深感震撼，也很遗憾他的「一场对话情境，给人留下这样的印象」。

「这十分不妥，我很抱歉。」

德国自14日以来，已有至少144人命丧这场灾难性洪灾。这场天灾也在邻国比利时夺走27人性命，并严重影响卢森堡和荷兰。

德国将于9月26日举行国会大选，拉谢特的保守派以30%支持率领先，在野的绿党（Greens）以约20%支持率位居第2。梅克尔宣布不再竞选连任后，这场大选将为她16年执政生涯画下句点。（译者：蔡佳敏/核稿：戴雅真）

© 2021 AFP