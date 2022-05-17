匈牙利亲俄总理宣誓连任 再批西方自我毁灭

（法新社布达佩斯16日电） 匈牙利总理奥班（Viktor Orban）所属政党刚在上月国会选举取得压倒性胜利，奥班今天正式宣誓连任总理，并再度抨击欧洲联盟（EU）和「自我毁灭的」西方国家。

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这个中欧国家目前正与其他欧盟会员国磋商，因为在俄罗斯入侵乌克兰后，欧盟寻求促成俄罗斯石油禁令。然而近年寻求与俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）拉近关系的奥班先前表示，他不会支持这项禁令，理由是匈牙利仰赖俄国石油。

奥班敦促欧盟尊重民族国家的主权，他说「欧洲西半部与匈牙利之间的文化疏离日益严重」。

他在国会199席中以133票赞成、27票反对的表决结果连任总理后说：「这是因为我们相信欧洲的基督教文明基础，也相信国家，但欧盟已放弃。」

一个在野党全员离开议院，抗议这场他们认为不公平的选举，并称新政府「不合法」。

58岁的奥班在内容广泛的演说中告诉新一届议员：「未来十年将是一个充满危险、不确定性和战争的时代。」

奥班说，除了迫在眉睫的经济衰退、能源危机和大流行病的威胁，欧洲还必须应对「西方世界自我毁灭浪潮又起」。

他说，「性别错乱」（gender madness）和「欧洲人口大取代计画」是「自杀性实验」，唤起一种极右翼阴谋论，根据这种阴谋论，欧洲白人会被非白人移民蓄意取代。

奥班所属的右翼青年民主党（Fidesz）4月3日胜选，自2010年以来连4届赢得2/3多数议席，将得以进一步修宪和加速制定新法。

匈牙利经常与欧盟在法治、移民及LGBTQ（同性恋、双性恋、跨性别及酷儿）权利等诸多议题上发生冲突。奥班的一些反对者怀疑他想让匈牙利脱离欧盟，并批评他与蒲亭关系密切。

奥班今天表示：「未来十年仍是（欧盟一员）符合我国利益。」

© 2022 AFP