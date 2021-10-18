匈牙利反对派联盟初选 保守派市长胜出挑战总理奥班

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（法新社布达佩斯17日电） 匈牙利霍德梅泽瓦市（Hodmezovasarhely）保守派市长马基-札伊今天赢得初选后，将代表反对派联盟参加明年大选，角逐现任总理奥班的执政大位。

马基-札伊（Peter Marki-Zay）为虔诚天主教徒，育有7子，在今天第2轮投票中，以57%对43%得票率击败欧洲议会议员、左翼民主联盟党（Democratic Coalition，DK）的杜波夫（Klara Dobrev）。 马基-札伊在首都布达佩斯告诉群起欢呼的支持者：「我们要一个崭新、更廉洁诚实的匈牙利，而不仅是将奥班或他的党取而代之。」民族主义总理奥班（Viktor Orban）所属政党是右翼青年民主党（Fidesz）。

杜波夫则在败选谈话中表示：「从现在起，我支持马基-札伊。」她在激烈的选战后敦促在野各党派团结。

匈牙利6个反对党于去年组成在野联盟，筹办这次初选，致力挑战奥班及执政党。

目前匈牙利国会选举106席采单一选区「领先者当选」（first-past-the-post）制，其余93席则由比例代表制选出。这种制度有利于奥班和执政党。

为明年4月大选，这场匈牙利历来首见的初选，目的在选出反对派联盟唯一候选人对抗奥班，以及在每一选区中推派单独人选来对抗青年民主党的候选人。

马基-札伊盛赞初选过程，说全国各地已经选出廉洁候选人，将能摆脱「匈牙利千年史上最贪腐的体系」。

© 2021 AFP