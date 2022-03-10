匈牙利国会选出史上首位女总统

（法新社布达佩斯10日电） 匈牙利国会今天选出总理奥班（Viktor Orban）的亲密盟友诺瓦克（Katalin Novak）出任总统。她也成为匈牙利有史以来的首位女总统。

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诺瓦克表示，她的当选是女性的胜利。诺瓦克最近担任的公职是家庭政策部长（minister for family policy）。

此外，她也一直是政府政策代言人，包括税收减免，以及旨在鼓励年轻家庭生育更多子女的措施。

在奥班的右翼「青年民主党」（Fidesz）主导的国会中，诺瓦克以137票对51票当选仅具象徵意义的总统职位，击败反对党挑战者、经济学家罗纳（Peter Rona）。

诺瓦克在国会投票前的演说中表示：「我们深知话语的力量，但必要时我们也可以保持安静并专注倾听。一旦面对危险威胁，我们也会以超乎男性的勇气，捍卫我们的家庭。」

44岁的诺瓦克是匈牙利有史以来最年轻的国家元首。

「这不仅是因为我想成为优秀的匈牙利总统，也是因为我是一名女性。」

诺瓦克稍早在社群媒体上传一张她和丈夫以及三名子女的合照，并写下：「我的家人和我在一起，对我来说意义重大。」

奥地利将于4月3日将举行竞争激烈的国会选举，自2010年掌权至今的总理奥班即将争取第四任，届时他恐面临一场硬仗。

即将卸任的总统艾德（Janos Ader）是青年民主党共同创办人，他自2012年担任总统至今，任期于5月10日届满，到时将由诺瓦克接任。

© 2022 AFP