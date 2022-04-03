匈牙利大选展开投票 总理奥班争取第4个任期

（法新社布达佩斯3日电） 匈牙利大选今天投票，在这场结果难料的选举中，民族主义派总理奥班面临反对党团结起来所带来的严峻挑战，力争第4个任期。竞选过程中，俄罗斯入侵乌克兰成了主导话题。

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6个主要反对党首次提出一份联合参选名单，决心中止奥班（Viktor Orban）的青年民主党（Fidesz）连续12年执政期间推行的「非自由主义」（illiberal）革命。

这场革命涉及一再对抗欧盟（EU）制度，包括对新闻和司法体系的阉割，以及针对LGBT（同性恋、双性恋、跨性别者）群体祭出的措施。

支持者们2日冒着湿冷天气在首都布达佩斯集会，聆听反对派联盟总理候选人马基-札伊（Peter Marki-Zay）演讲。

他承认这次选举是「一场艰辛的战斗」，因为青年民主党已进行了「12年的洗脑」，但他坚称反对派联盟正站在「胜利的门口」。

投票于当地时间早晨6时（台湾时间中午12时）展开，傍晚7时结束。

然而，政府发言人柯瓦克斯（Zoltan Kovacs）表示，确切结果可能要到晚间11时至午夜才会揭晓。

投票率预计会很高，可望超过70%。

© 2022 AFP