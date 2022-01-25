匈牙利奥运吊环金牌乔拉尼染疫病逝 享年51岁

（法新社布达佩斯24日电） 2000年雪梨奥运男子吊环金牌得主、匈牙利选手乔拉尼（Szilveszter Csollany）感染COVID-19（2019冠状病毒疾病）病逝，享年51岁。

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匈牙利奥林匹克委员会（Hungarian Olympic Committee）今天发布乔拉尼过世的消息，对他的往生表示极大哀伤。

乔拉尼去年12月生病住院，并戴上呼吸器。

匈牙利小报Blikk本月初报导，乔拉尼曾在脸书（Facebook）分享几则「反疫苗」贴文，但为了担任体操教练，他已接种过疫苗。

不过，报导说，他染疫前不久才施打疫苗，因此未能帮助他产生足够抗体。

乔拉尼曾代表匈牙利出征1996年亚特兰大奥运，在体操男子吊环项目摘下银牌，4年后在雪梨奥运中更上一层楼，击败希腊选手坦帕科斯（Dimosthenis Tampakos）与保加利亚选手尤夫契夫（Yordan Yovchev），在男子吊环项目夺金。

乔拉尼1998年在欧洲锦标赛摘金后，2002年又在匈牙利德布勒森（Debrecen）世界竞技体操锦标赛中捧回金牌。

退休之后，乔拉尼在爱尔兰与奥地利担任体操教练。

匈牙利总理奥班（Viktor Orban）在讯息中写道，「向这位冠军好手告别」，文中附上一张乔拉尼的黑白照片。在1976年与1980年奥运夺金的匈牙利体操名将马格雅（Zoltan Magyar）也致上哀悼，感叹他英年早逝。（译者：纪锦玲）

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