匈牙利总理促俄总统停火 邀乌法德领袖布达佩斯会面

（法新社布达佩斯6日电） 匈牙利总理奥班（Viktor Orban）今天说，他敦促俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）在乌克兰立即停火，并邀请法国、德国与乌克兰领袖在布达佩斯与蒲亭会面。

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奥班在记者会上说：「我建议蒲亭总统宣布立即停火。」他又说，他提议让蒲亭、乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelensky）、法国总统马克宏（Emmanuel Macron）与德国总理萧兹（Olaf Scholz）在布达佩斯会面。

奥班说，蒲亭对会面的想法反应「正面，但有条件」。除此之外，奥班没有多做说明。

奥班说，今天的通话是由蒲亭拨打，之后说明尚未知会马克宏与萧兹关于会面的想法。

记者问到在俄军撤出后，乌克兰首都基辅近郊布查镇（Bucha）平民尸横遍野的景况时，奥班回覆：「这些残暴行径，我们必须好好检视，我们活在会有严重窜改的年代，无法确定是否能眼见为凭。」

他呼吁「不惜一切代价」保护平民，又说：「我们想要独立且公平的调查。」

在欧洲联盟（EU）领袖之中，奥班之前与蒲亭的关系最为密切，他今天重申反对匈牙利向乌克兰运出武器，并反对欧盟对俄罗斯能源进口实施禁运令。匈牙利高度仰赖俄罗斯能源。

他也说，匈牙利准备以卢布支付石油进口费用，这将让匈牙利成为第一个破例以卢布付款的欧盟成员国。

蒲亭已警告，欧盟成员国必须开设卢布帐户支付俄罗斯天然气，奥班说，如果莫斯科当局要求这么做，「要以卢布支付，匈牙利没问题」。

© 2022 AFP