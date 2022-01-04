匈牙利民粹总理4月拚连任 川普表态相挺

（法新社华盛顿3日电） 美国前总统川普今天投桃报李，热情表态支持匈牙利民粹总理奥班（Viktor Orban）竞选连任。奥班是极右翼眼中的英雄，常遭批评助长威权主义。

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川普在声明中写道，匈牙利预计4月登场的大选，他对现任领导人「完全支持和认可」；川普也经常在国内初选期间发布类似声明，力挺部分共和党候选人。

他称赞奥班「在保护匈牙利、阻止非法移民、创造就业、促进贸易方面表现非常出色」、「在即将到来的大选中，他应该获得选民允许，继续进行这些工作。他是强大的领袖，备受所有人尊重」。

川普曾于2019年在白宫接待奥班，凸显他对奥班的认可；奥班经常与欧盟领导阶层冲突，也备受现任总统拜登和川普前任欧巴马冷落。

欧巴马时代的前国安幕僚罗兹（Ben Rhodes）表示，川普的策略很明确，他的共和党希望采取「匈牙利模式」，具体方式包括透过攻击少数族裔和菁英阶层来激起大众情绪，同时重新划分地域，成堆安插法官改变法庭意识形态，以维系权力。

他在推特上写道，「川普只是大声说出共和党长期以来的信念：他们偏好专制，而非自由的民主制度」，罗兹还指奥班曾赞扬俄罗斯与中国。

自2010年起执政至今的奥班如今面临来自马奇泽（Peter Marki-Zay）的潜在严峻挑战。马奇泽自称是传统的天主教保守派，曾矢言当选将废除恐同法律。

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