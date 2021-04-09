化学号油轮1月遭扣留 韩国外交部证实伊朗已释放

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（法新社首尔9日电） 伊朗1月陷入数十亿美元销售石油款项遭冻结的纠纷时，扣留了一艘悬挂韩国旗帜的油轮。韩国外交部表示，伊朗今天释放油轮与船长。违反

伊朗伊斯兰革命卫队1月扣留「韩国化学号」（Hankuk Chemi）与来自多国的20名船员，但韩国外交部今天发布声明说，伊朗解除扣留，「油轮今天安全驶离」。

船舶追踪网站显示，这艘有147公尺长的油轮以9节速度行驶，开往荷莫兹海峡（Strait of Hormuz）。

伊朗扣留油轮时表示，这艘油轮载着7200吨的「石油化学产品」，指控油轮「一再违反海上环保法」。

韩国根据美国对伊朗核子计画祭出的制裁，冻结数以亿计美元的伊朗资产。在扣留韩国油轮前，德黑兰曾敦促首尔解冻资产。

德黑兰2月表示，基于人道考量，除了船长以外，所有船员都可获准离开伊朗，但多数船员还是留在船上维持油轮运作。

同一个月，首尔当局表示，两国已就解冻数十亿伊朗石油销售额的方法达成共识，但仍在等待美国批准。

在华府祭出法规限制购买伊朗石油前，伊朗对资源短缺的韩国而言是重要的石油供应国，德黑兰当局表示，共有70亿美元的资金遭首尔冻结。（译者：张晓雯/核稿：陈政一）

© 2021 AFP