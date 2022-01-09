化解乌克兰局势 布林肯说关键在俄罗斯

（法新社华盛顿9日电） 俄罗斯与西方国家将就乌克兰益增的紧张情势于日内瓦展开会谈前夕，美国国务卿布林肯今天表示，俄国必须在对话与冲突之间作抉择。

广告 继续浏览后续

法新社报导，布林肯（Antony Blinken）告诉美国有线电视新闻网（CNN）节目「美国国情」（State of the Union）说：「藉由对话与外交斡旋的方式，可化解若干歧见及避免冲突，另个方式就是对抗，若俄罗斯再次入侵乌克兰，将面临严重后果，俄罗斯打算怎么办，我们拭目以待。」

据报导，俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）在俄乌边界部署数以万计部队，引发美俄陷入往昔冷战时期（Cold War）的僵局。

布林肯警告，能否藉由谈判取得乐观成果，某种程度上端视俄罗斯能否别那么一副咄咄逼人的姿态，也就是「意图出兵乌克兰，使得局势升高」。

他说：「若是我们真的意欲取得进展，我们就得着手舒缓局势，并且俄罗斯务必消弭目前对于乌克兰构成的威胁。」

俄罗斯官员将在本周藉由会谈展开外交斡旋，包括与北大西洋公约组织（NATO）及欧洲安全暨合作组织（OSCE）会商，不过莫斯科方面无意在上述会谈做出任何让步。（译者：曹宇帆）

© 2022 AFP