化解边境冲突 乌克兰再提议召开乌法德俄峰会

（法新社基辅11日电） 西方国家与俄罗斯这周密集举行会谈，乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelensky）今天也呼吁法国、德国与俄国共同召开峰会，化解乌克兰冲突。

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泽伦斯基10日与欧洲外长会面后发表声明，「是时候达成实质共识，终结这场冲突，我们已经准备好在4国领导人召开的最新一场峰会中，做出必要决定。」

他没有说明「决定」的内容，但称昨天会谈中也有提及降低乌克兰边境的紧张情势。莫斯科当局目前在乌克兰边境附近集结约10万大军。

泽伦斯基和蒲亭2019年在巴黎的和平会谈首次会面。那次会谈由法国总统马克宏（Emmanuel Macron）主持，时任德国总理梅克尔（Angela Merkel）也与会。但会谈未能化解2014年克里米亚危机后，基辅与亲俄罗斯分离主义势力之间爆发的冲突。

在西方斡旋下，乌克兰与俄国曾在2015年于白俄罗斯首都明斯克（Minsk）签署和平协议，但俄国指控乌克兰屡次破坏协议。

乌克兰曾多次要求重启四方峰会，并提议由泽伦斯基和蒲亭直接会面，但都遭到莫斯科拒绝。

乌克兰紧张情势近几个月持续升高，美国和其欧洲盟友指控俄罗斯威胁入侵前苏联国家乌克兰。莫斯科则称派兵是为了免受西方侵略，尤其是北大西洋公约组织（NATO），并要求美国及其盟友让步。

一系列外交活动本周在欧洲举行，以化解乌克兰边境紧张情势。俄罗斯副外长雷雅布可夫（Sergei Ryabkov）和美国副国务卿雪蔓（Wendy Sherman）10日率先在日内瓦举行会谈，但未获得突破。

俄国代表与北约12日将在布鲁塞尔会谈，并于13日在维也纳与欧洲安全暨合作组织（OSCE）举行会谈。

俄罗斯副外长葛鲁希科（Alexander Grushko）今天对俄罗斯媒体表示，俄罗斯和北约的关系到了「见真章」时刻。

他说，「毫不夸张，我们和这个联盟的关系已经到了见真章的时刻。」

莫斯科要求美国和北约做出一系列安全保证，坚称北约曾经承诺不会往东扩张。

针对布鲁塞尔会谈，葛鲁希科说，「我方的期待完全务实，我们希望能就欧洲安全的重要基本问题，展开认真且深刻对话。」

© 2022 AFP