北京严打影视乱象 郑爽逃税挨天价罚款还遭封杀

广告 继续浏览后续

（法新社北京27日电） 中国加紧打压浮华名流文化不手软，影视女红星郑爽因涉及钜额逃漏税，今天遭罚款人民币2.99亿（约新台币12亿）并遭全面封杀；另一知名女星赵薇也疑遭封杀，演出作品遭中国影音平台下架，甚至搜寻不到赵薇名字。

在接连爆出郑爽爆出代孕、弃养风波，男星吴亦凡遭控性侵被捕，以及之前女星范冰冰「阴阳合同」涉逃税被重罚人民币8亿等连串影剧圈丑闻后，北京当局开始打压所谓「追星文化」与过度追捧名流乱象。

中国国家税务总局指出，上海市税务局第一稽查局日前依法作出对郑爽追缴税款、加收滞纳金并处罚款共计2.99亿元人民币的处罚。

上海市税务局第一稽查局已查明郑爽2019年至2020 年未依法申报个人收入1.91亿元，逃税4526多万元，其他少缴税款2652万元。针对当前影视行业个别从业人员偷逃税的新手法，税务部门严厉查处并进一步规范影视行业税收秩序。

现年30岁的郑爽，2009年演出模仿台湾偶像剧「流星花园」的「一起来看流星雨」后成为大陆家喻户晓的女星，影视片约不断。

中国国家广电总局也下令，不得播出郑爽演出的电视剧「倩女幽魂」，各级广播电视播出机构、广播电视视频点播业务开办机构和网路视听节目服务机构，不得邀请郑爽参与节目，停止播出郑爽已参与制作的节目。

国家广电总局表示，逃漏税、阴阳合同、天价片酬等违反法律法规，扰乱行业秩序，冲击社会公平正义底线，广电总局对此「零容忍」。

赵薇疑遭中国官方封杀的消息，26日深夜在中国网路上迅速传开，引起诸多揣测，财务问题则是最普遍的怀疑，特别是与阿里巴巴集团的关系。但中国官方目前尚未回应此事。

公开资料显示，赵薇和夫婿黄有龙结婚后，曾买下阿里巴巴旗下「阿里影业」9.18%的股份，名列第2大股东。此后，两人接连在高价出脱持股，被形容为「精准套现」。

综合陆媒相关消息，约自26日起，腾讯视频将赵薇演出的「还珠格格」、「情深深雨蒙蒙」等作品下架。

2017年，赵薇、黄有龙夫妇旗下的「龙薇传媒」因收购万家文化产生风波，不但遭中国证券监督管理委员会警告，还被裁定5年证券市场禁入的处分。

© 2021 AFP