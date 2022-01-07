北京冬奥下月登场 世卫打包票：防疫计画稳妥

（法新社日内瓦6日电） 世界卫生组织（WHO）今天表示，北京试图确保下个月登场的2022年冬季奥运在COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情期间能安全举行，当局的计画看来稳妥。

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法新社报导，世卫公共卫生紧急计画执行主任莱恩（Michael Ryan）表示，世卫和国际奥林匹克委员会（International Olympic Committee）已针对安全主办赛事协力提供技术上的建议给冬奥主办单位。

莱恩在记者会上表示：「中国当局已准备好非常严格的措施，并且也发布一系列不同的脚本，我们正持续与国际奥委检讨这些脚本。」

他说：「鉴于我们掌握的资讯，我有信心，冬奥备妥的措施非常严格且强而有力，在这样的情况下，我们目前没有看到任何增加疫情传播的风险。」

不过莱恩也说，中国近几周来爆发了几场大规模COVID-19疫情，北京会采取「非常强力的措施」来因应疫情，「我们将持续监控情势」。

被问及世卫秘书长谭德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）是否会比照参加2020年东京奥运，同样出席北京冬奥时，世卫一位发言人表示，世卫并未讨论到所属工作人员的旅行计画。

© 2022 AFP