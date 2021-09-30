北京冬奥仅限中国观众入场 所有选手皆须完整接种疫苗

广告 继续浏览后续

（法新社北京30日电） 国际奥林匹克委员会（IOC）今天表示，受到COVID-19疫情影响，明年2月的北京冬季奥运会将不允许海外观众入场，且所有运动员都必须完整接种疫苗，否则须在落地后隔离21天。

北京冬奥订于明年2月4日至20日举行，距今仅剩下约4个月，届时只有居住在中国的观众可以购票入场欣赏所有赛事。

原订去年举办的东京夏季奥运会，因COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情而延到今年7月，且多数比赛都不开放观众入场。

北京冬奥除了仅向本国观众开放，还规定所有参赛选手都必须完整接种疫苗，否则抵达后须隔离21天，除非他们能提供「正当的医疗豁免」证明。

据报导，所有与会人员落地后随即进入严格的「泡泡」，泡泡范围涵盖奥运会相关区域、场馆，以及住宿、交通、餐饮，以及开幕式与闭幕式。

泡泡就是所谓的「闭环管理系统」，泡泡内的所有国内外运动员和工作人员，每天都必须接受病毒筛检。

上述冬奥防疫规定由北京主办单位制定、国际奥委会宣布。10月还会公布一系列相关措施，以免北京冬奥爆发疫情，成为感染源。

国际奥委会表示，开放中国观众入场的作法「让在地观众亲自体验冬季奥运与帕运的菁英竞技，有助推动中国冬季运动的发展，也为比赛现场带来良好气氛。」

© 2021 AFP