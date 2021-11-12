北京冬奥倒数3个月 人权观察促赞助商为中国人权发声

（法新社北京12日电） 非政府组织「人权观察」今天表示，赞助2022年北京冬季奥运的企业必须就中国侵犯人权状况发声，否则可能因与北京冬奥扯上关系而沾染污点。

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COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情未歇，诸多人权团体又要求部分或全面抵制赛事，让北京冬奥的筹备工作蒙上阴影。北京冬奥预定明年2月4日至20日举行。

法新社报导，总部设于纽约的人权观察（Human Rights Watch）如今敦促赞助商付出更多行动，这些企业包括英特尔公司（Intel）、欧米茄（Omega）、Panasonic公司、三星集团（Samsung）、丰田汽车公司（Toyota）、Visa公司、Airbnb、可口可乐公司（Coca-Cola）、安联集团（Allianz）与阿里巴巴集团（Alibaba）。

人权观察表示，今年稍早致函赞助商，迄今只收到一则回覆。

人权观察中国分部主任李察逊（Sophie Richardson）说：「距离2022年北京冬季奥运仅剩3个月，但对于如何运用影响力去应对中国骇人听闻的人权纪录，企业赞助商仍保持缄默。」

李察逊指责赞助商「浪费了展现他们对人权标准承诺的机会」，反而可能与带着审查和打压污点的冬奥扯上关系。

希腊先前举行北京冬奥圣火点燃仪式时，有数名挥舞西藏旗帜并举出「不要种族灭绝」标语的运动人士闹场；圣火已于上月传到中国。

维权者与流亡人士指控北京对新疆维吾尔族进行宗教打压，并大规模限制香港与西藏人民的权利。

北京向来反对运动「政治化」。国际奥林匹克委员会（International Olympic Committee）也表示，「跑到一个国家指手画脚」，不在奥委会的职权范围内。

© 2021 AFP