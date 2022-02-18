北京冬奥包办2金1银 下届会否卫冕谷爱凌没松口

（法新社中国张家口18日电） 北京冬奥中国队混血女子滑雪明星谷爱凌，今天在自由式滑雪女子半管赛事摘金，个人本届冬奥包办两金一银，不过她赛后不愿讲明会否在2026年义大利冬奥寻求卫冕。

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现年18岁、出生美国加州的谷爱凌2019年决定在本届冬奥披中国队战袍，她也成为北京冬奥首位在3项自由式滑雪项目里都拿到奖牌的选手。她稍早拿到女子大跳台金牌、女子斜坡滑雪银牌。

过去两周以来，谷爱凌无疑是这届北京冬奥最响叮当的人物之一，更因出色表现在中国家喻户晓。她说已收到数以百计其他女孩的简讯，表示受她感召要投身滑雪运动。

谷爱凌坦言终于在今天的女子半管滑雪决赛前开始感觉有压力，但她也说无论是来自场内还是场外的压力，都是很好的激励。

她说：「我还在试着理清自己的人生，能够创造出某种正向的改变已远超出我自己的预期。」

但她不愿松口4年后会否到义大利冬奥寻求卫冕。谷爱凌正准备今年稍后成为史丹福大学的新鲜人，她说会否继续在自由式滑雪场竞逐，目前还没有想法。

「我仍爱滑雪，也渴望继续比赛，但这某种程度得取决于资源、时间和我要做的其他事。我会去做所有觉得对的事，希望无论我的角色为何，都能带来正向改变。」

她俏皮地说目前最想做的是和母亲与外婆一起吃涮羊肉，「从开幕典礼到今天，我每天都在滑雪，真的是倦了，不过我能感受到平静、热忱并满怀感恩，也为自己感到骄傲」。

© 2022 AFP