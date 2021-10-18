北京冬奥圣火点燃仪式 西藏维权人士抗议

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（法新社希腊奥林匹亚18日电） 2022北京冬季奥运圣火点燃仪式今天在希腊举行，维权人士高举西藏旗帜，以及「不要种族灭绝」的标语抗议。

国际奥林匹克委员会（IOC）主席巴赫（Thomas Bach）等人出席在奥林匹亚举行的圣火点燃仪式。示威人士在仪式后挂起旗帜和标语，遭到维安人员强迫取下，随后遭到拘留。

昨天也发生抗议场面。维权人士一大早就在卫城（Acropolis）发动抗议，他们站在遗迹周围鹰架上，高举西藏旗帜与「让香港自由--革命」的标语，随即被现场的警察阻止。

2名维权人士，18岁藏族学生Tsela Zoksang和22岁香港美籍公民Joey Siu，遭到警方拘留。

西藏数世纪以来在独立与受中国统治间摆荡。中共与西藏在1951年签署「和平解放」协议，替这个过去低度开发的地区带来基础建设与教育。

然而，许多流亡西藏人士指控中国政府压迫宗教，抹煞他们的文化。

依循古礼，奥运圣火火把在赫拉神庙（Temple of Hera）遗迹，利用凹面镜汇聚阳光点燃。

受COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情限制，仪式仅有国际奥林匹克委员会、希腊和中国奥委会成员、希腊总统萨克拉洛普鲁（Katerina Sakellaropoulou）与接种过疫苗的媒体出席。

今年也打破惯例，不会在希腊接力传递火炬，而是明天直接带到雅典的帕那辛纳克体育场（Panathenaic Stadium），交接给2022年北京冬奥的中国代表，带回中国。（译者：戴雅真/核稿：陈政一）

© 2021 AFP