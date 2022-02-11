北京冬奥女子超级大曲道 瑞士选手夺金

（法新社中国延庆11日电） 瑞士选手古特-贝赫拉米（Lara Gut-Behrami）今天在北京冬奥高山滑雪「超级大曲道」（super-G）项目夺金；先前两次未完赛的美国女将席佛林（Mikaela Shiffrin）居第9。

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法新社报导，30岁的古特-贝赫拉米已在本届冬奥的大曲道项目夺铜，今天又以1分13秒51成绩夺下生涯奥运首金。

奥地利选手普赫纳（Mirjam Puchner）以0.22秒之差吞银；在2018年平昌冬奥高山滑雪女子混合式项目夺金的瑞士女将吉辛（Michelle Gisin）摘铜。

古特-贝赫拉米说，「我完全没有战略，我只是滑雪。我爱超级大曲道，我告诉自己，这和我以前滑过的许多赛道没什么不同。」

席佛林在2014年索契冬奥和2018年平昌冬奥都曾夺金，但今天在头两个过弯处之间就陷入苦战，最后成绩落后古特-贝赫拉米0.79秒。

这是席佛林在本届冬奥首度完成比赛，她本周在曲道和大曲道项目都犯下罕见失误，并未完赛。

席佛林一度被视为热门夺金选手，她乐观表示：「今天没什么好难过的，我滑得挺扎实，每件事情都很到位。我不认为自己与那些一整个赛季都以最好状态、最高水准在滑超级大曲道且专门来这里比这个项目的选手竞争，能有很大机会胜出、甚至拿牌。」

「我滑得很好，能抵达终点真是松了一口气…很高兴知道我没有完全忘掉这个运动的感觉。」

捷克女将莱德茨卡（Ester Ledecka）在上届奥运女子超级大曲道项目拿下金牌，8日成功在雪板平行大曲道项目蝉联后座，今天则在超级大曲道项目排第5；奥地利选手提普乐（Tamara Tippler）第4。

© 2022 AFP