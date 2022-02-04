北京冬奥揭幕前夕 国际学者吁中国勿阻COVID起源调查

（法新社日内瓦3日电） 在2022年北京冬季奥运会揭幕前夕，一群国际科学研究人员今天发表公开信，要求中国不要再阻挠针对COVID-19（2019冠状病毒疾病）起源的独立调查。

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法新社报导，20名来自欧洲、美国、澳洲、纽西兰、印度和日本的科学家今天发表公开信，严词批评中国政府不让外界确实追查疫情起源。

这封公开信题为「允许国际全面调查疫情起源才真正彰显奥运价值」（Allowing a Comprehensive International Investigation of Pandemic Origins would be a True Expression of Olympic Values）。

内文警告，若未能揭露COVID-19病毒真正的起源，将让世界未来陷入更大的全球大流行病风险。

信中提到：「中国政府持续致力阻挠任何有意义的疫情起源调查…这对国际科学界和各地民众来说都是一种冒犯。」

这些科学家呼吁，全球各国和各地民众应趁着奥运吸引大众关注之际，聚焦中国妨碍调查一事，并要求中国改变作法。

他们在信中写道：「主办国政府持续阻挠国际全面调查COVID-19疫情起源的行动，破坏了奥运的崇高理想。」他们指控北京政府「销毁生物样本、隐匿纪录（及）囚禁勇敢的中国公民记者」。

他们也谴责北京政府下达「一系列禁言令，不让中国科学家在未获政府允许的情况下发言，或撰写任何有关疫情起源的纪录」。

他们在建议中呼吁世界卫生组织（WHO）建立「安全吹哨人条款」，好让中国及其他地方的科学家和专家更易分享关于疫情起源的资讯。

法国巴黎「贾克莫诺研究所」（Institut Jacques Monod）演化遗传学者库提耶（Virginie Courtier）是今天这封公开信的发起人之一，她告诉法新社：「我们真的不知道（病毒）是否源于与研究有关的意外，还是完全出于自然。我们需要更多调查。」

信中还警告：「由于缺乏既定计画，未能针对COVID-19起源执行不受限制的国际全面调查，地球上每个人和后代都持续面临升高的未来大流行病风险，且身陷不必要风险之中。」

© 2022 AFP