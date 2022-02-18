北京冬奥期间接受药检 乌克兰雪车选手未过

（法新社北京18日电） 在北京冬奥期间，乌克兰雪车女子选手洪科接受药检，国际检测机构（ITA）今天表示，她在合成代谢类固醇上呈阳性反应。

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国际检测机构（International Testing Agency, ITA）在声明中说，这份2月14日在延庆、也就是雪车比赛场地取得的样本，内含脱氢氯甲基睾酮。

28岁的洪科（Lidiia Hunko），目前已暂时遭到禁赛。 她在北京冬奥新增的单人雪车（monobob）项目，获得第20名。 这是北京冬奥期间，药检呈阳性反应的第3例，也是第2个有此状况的乌克兰选手。 国际检测机构昨天才刚宣布，乌克兰越野滑雪运动员卡明斯卡（Valentyna Kaminska）的药检结果，在几种违禁物质上呈阳性反应，其中包括另一种合成代谢类固醇mesterol。

伊朗高山滑雪运动员萨韦-谢姆沙基（Hossein Saveh-Shemshaki）7日于北京的赛外药检中，在合成代谢类固醇上呈阳性反应，并于9日遭到禁赛。 俄罗斯花式滑冰明星女将瓦莉娃（Kamila Valieva），在北京冬奥第2周爆出使用禁药，但呈现阳性反应的药检样本，是去年12月于俄罗斯锦标赛中所采。 体育仲裁法庭（Court of Arbitration for Sport, CAS）裁定，瓦莉娃可继续参加北京冬奥。 15岁的瓦莉娃在花滑女单长曲比赛中数度摔倒，最后只获第4名。

© 2022 AFP