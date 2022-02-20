北京冬奥男子冰球决赛 芬兰夺金

（法新社北京20日电） 北京冬奥最后一场赛事男子冰球决赛今天登场，芬兰队后来居上以2比1击退卫冕军俄罗斯，拿下队史首面冰球金牌。这也是芬兰继男子越野滑雪项目之后，于北京冬奥再度摘金。

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今天比赛首节，芬兰队的比约尼宁（Hannes Bjorninen）因为高杆犯规（high-sticking）被送进判罚室（Penalty Box），随后俄罗斯队的葛里戈林柯（Mikhail Grigorenko）率先得分。

但芬兰队的攻势更加团结，整场比赛多数时间冰球都在他们的掌控之下，并频频创造机会。

到了第二节，芬兰队的波卡（Ville Pokka）一记击球先穿过俄国队后卫的双腿，再越过身高两公尺的俄国守门员费多托夫（Ivan Fedotov）追平比分。

最后一节开始后30秒，芬兰队靠比约尼宁拿下致胜分，而且接下来差点拿下更多分数。

芬兰与俄罗斯是北京奥运最有冠军相的两队，因为北美职业冰球联盟（NHL）基于COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情考量，决定不派明星球员出国，削弱了宿敌加拿大和美国队的战力。美加两队双双在八强赛落败。

今年是NHL超级明星连续第2次缺席冬季奥运。冬奥与NHL赛程撞期。

由于俄国政府系统性违反禁药规定受到惩处，俄罗斯选手仅能以俄罗斯奥会（ROC）而非国家代表队名义参加北京冬奥。

© 2022 AFP