北京冬奥组委会：新冠防控压力非轻

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（法新社北京4日电） 2022北京冬季奥运组委会今天表示，他们因COVID-19疫情防控面临「庞大压力」；中国不敢松懈，为冬奥防疫准备一系列大量筛检作业。

明年2月的北京冬奥恐怕是新冠疫情以来限制最为严格的大型运动赛事，中国禁止外国观众入境，且包含选手在内的所有人员，都必须完整接种疫苗才能进入严格控管的封闭赛会园区。

没有接种疫苗者，即便是选手，都必须在抵达北京后强制隔离21天，才能进入封闭园区。

冬奥组委会将自8日起，利用一系列国内测试活动、其它国际竞赛和训练出国比赛选手的机会，以持续数周的时间测试各种防疫措施。

北京冬奥组委疫情防控办公室副主任黄春在今天的新闻发布会介绍，目前预计将有来自境外的2000多名运动员、随队官员和国际技术官员、计时记分专业人员等陆续抵达，参加各项国际赛事和训练周。

北京冬奥组委场馆管理部部长姚辉表示，随大批与赛事相关境外人员来华，疫情防控成为筹办测试赛的重中之重。各赛区组委会和场馆团队需细化人员动线、强化闭环管理安排。

目前，各竞赛场馆闭环管理防疫方案已通过国家级防疫专家和组委会多轮审议，从衣食住行、训练比赛、颁奖采访、防疫消杀等各个环节，对可能出现的风险点都做全面分析，并制定相应预案。

姚辉指出，赛事规格高、规模大，疫情防控压力大，统筹协调更复杂，社会关注度高，此次国际测试赛是全面检验筹办工作的最后机会，将认真贯彻落实各项筹办工作要求，完成好既定测试任务，通过查短板、堵漏洞、强弱项，全面提升团队业务工作能力和场馆运行水准，特别是疫情防控工作水准。

© 2021 AFP