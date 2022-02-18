北京冬奥记者会谈台湾新疆 国际奥会提醒避谈政治

（法新社北京18日电） 北京冬奥组委会发言人严家蓉昨天称新疆强迫劳动是「谎言」，国际奥会主席巴赫（Thomas Bach）今天表示，国际奥会事后立即召开会议，提醒组委会不要让奥运牵扯上政治。

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严家蓉17日首度在记者会上回应台湾、新疆议题，她以中文强调一中原则，并称新疆强迫劳动的说法是「谎言」。有记者质疑她是否有违曾宣示的反对「体育政治化」。

巴赫表示：「我们没有忽视这个问题。记者会后，我们立即连系北京冬奥组委会，北京冬奥组委会和国际奥会一起重述保持政治中立的承诺，正如同奥林匹克宪章所规范。」

美国、加拿大等西方国家因质疑中国新疆存在人权问题，尤其是忧心多为穆斯林的维吾尔少数民族未来命运，因此发起「外交抵制」本届冬奥。

维权团体指称，至少有100万名维吾尔族及其他突厥语系穆斯林被监禁在新疆再教育营，且据称有强迫女性绝育以及强迫劳动情况。

外籍记者在记者会上两次提问新疆，严家蓉说，这个问题和冬奥并不相关，「但我认为有义务再次对此很快地发表评论。」

她说，「我认为这些问题很大程度是建立在谎言之上」，一些部门已指这是假消息，并欢迎记者参考所有的证据和事实。

在被问到据称台湾曾计划不参加本届冬奥会开幕式问题时，严家蓉以英文问亚当斯，自己能否作额外补充。接着她以中文声称，台湾是中国不可分割的一部分，这是国际社会公认的原则，「我们始终反对将奥运政治化」。

随即有一名外媒记者对亚当斯提出质疑，指严家蓉的表态是否将奥运「政治化」。亚当斯回避了问题，指他们的工作是办好奥运。

© 2022 AFP