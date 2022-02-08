北京冬奥超大曲道项目 奥地利好手梅尔卫冕成功

（法新社北京延庆8日电） 奥地利好手梅尔今天「全力一搏」，在北京冬奥超大曲道（Super-G）项目以1分19秒94卫冕成功，成为冬奥史上第一位连3届夺金的阿尔卑斯式滑雪（Alpine Skiing）男子好手。

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美国选手柯克兰-席格（Ryan Cochran-Siegle）在不被看好的情况下以0.04秒之差镀银，惊艳全场。挪威选手希尔德（Aleksander Aamodt Kilde）以1分20秒36的成绩摘铜。

现年31岁的梅尔（Matthias Mayer）2014年拿下索契冬奥男子滑降赛（Downhill）金牌，2018年平昌冬奥首度在超大曲道项目夺冠。

梅尔说：「我试着用力向前冲，真的很努力。我在萤幕上看到希尔德开始时的赛况，真的很棒，所以我知道我必须全力一搏，我用力推进到最后一个旗门，状况很好。」

昨天他也在北京冬奥滑降赛拿下铜牌。

希尔德是赛前夺金大热门，在世界杯的表现领先群雄，本季过去4场巡回赛超大曲道项目，有3次让他拿到金牌。

如今梅尔除了写下连3届冬奥夺金纪录，也加入义大利滑雪女将孔帕尼奥尼（Deborah Compagnoni，1992年、1994年、1998年）、挪威男子选手阿莫特（Kjetil Andre Aamodt，1992年、2002年、2006年）的行列，成为在3届不同奥运夺金的第3人。

梅尔坦言：「那是很大的成就，现在我还无法想像。我非常专注于比赛，此刻我没在想历史纪录的事。」

超大曲道项目于1988年加拿大卡加立冬奥首度成为正式竞赛项目，当年夺银选手就是梅尔的父亲赫尔穆特（Helmut Mayer）。

© 2022 AFP