北京冬奥闪电外交 习近平趁地主之便会多国领袖

（法新社北京6日电） 中国今天和阿根廷签署一项谅解备忘录，欢迎阿根廷加入北京的「一带一路倡议」，中国国家主席习近平趁冬奥地主国之便，在场边会见多国领袖。

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习近平自武汉发现首波COVID-19（2019冠状病毒疾病）病例迄今，未踏出国门，目前世界主要经济体只剩中国还在追求严格的「清零」战略。

北京冬奥提供习近平近2年来，首次和世界领袖进行面对面会晤的机会。

中国国营的中央广播电视台今天报导，中国和阿根廷已签署一项谅解备忘录「共同推进丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路建设」。

阿根廷总统艾柏托．费南德兹（Alberto Fernandez）在中国进行为期3天访问行程，双方表示将继续在主权利益议题方面互挺彼此。

习近平今天也在巴基斯坦军方宣布扫荡俾路支省（Balochistan）分离主义分子4天来的攻击不久后，会见巴基斯坦总理伊姆兰汗（Imran Khan）。

中国在俾路支省投入了大量的资金，当地分离主义分子不满丰富的天然资源未能让国内民众脱离贫穷，发起了反抗运动。

根据国营媒体报导，习近平接见伊姆兰汗时强调，「 中方坚定支持巴方捍卫国家独立、主权、尊严，打击恐怖主义」。

习近平也表示，中国愿意和巴基斯坦「对接发展战略，推进中巴经济走廊建设向深入发展」。

习近平今天也会见了波兰总统杜达（Andrzej Duda）和新加坡总统哈莉玛（Halimah Yacob）。

习近平近日最重大的会议莫过于4日在冬奥开幕式前，和俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）举行的会谈。

© 2022 AFP