北京冬奥防疫不敢大意 迄今靠筛检找出3例确诊

（法新社北京18日电） 中国为准备2022北京冬奥登场，采高规格新冠防疫。官员今天表示，抵华进行训练备战冬奥、验出新冠病毒确诊阳性的外籍运动员增加至3人。

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北京冬奥组委会正尽最大努力确保明年2月顺利开幕，严格限制进入北京的人流，对只能留在赛会园区的数千运动员也是天天筛检伺候。

北京冬奥组委新闻宣传部部长赵卫东今天表示，组委疫情防控办公室获报，一名来华参加雪橇国际训练周和雪橇世界杯的外籍运动员在每日例行核酸检测中结果呈阳性，被认定为无症状感染者。

赵卫东表示，当局已按防疫手册相关要求，将前述外籍运动员转运至隔离设施进行医学观察，据了解，确诊者为此前确诊无症状感染者的密切接触者之一。

赵卫东指出，先前已发现两例境外运动员核酸检测阳性病例和无症状感染者病例，一是本月4日乘包机来华参加雪橇国际训练周和雪橇世界杯的一名外籍运动员在入境海关时检测出新冠阳性，后被诊断为无症状感染者，被送至专门隔离设施隔离监测。

至本月11日例行每日核酸检测中，当局又从该国运动员的密接者中检测出一宗阳性，被诊断为无症状感染者，今天发现为第3例。

赵卫东表示，有关单位正持续为人员、物件及环境检测，并实施健康监测与环境消毒。

北京冬奥订明年2月4日到20日举行，随着会有上千中外选手齐聚北京，将为中国仍坚持的「清零」严格防疫政策带来挑战。

© 2021 AFP