北京冬奥首度通报零确诊

（法新社北京17日电） 北京冬奥组委会表示，冬奥赛事封闭园区里16日完全没有新增确诊，是冬奥以来头一遭。

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法新社报导，本届北京冬奥前，外界忧心COVID-19疫情恐危及赛会举办，尤其是传染性更强的Omicron变种去年11月现踪后。

北京冬奥这次将赛事全部举办于封闭园区内，近3000名各国选手以及6万多名队职员、志工、中外媒体等都只能待在「闭环泡泡」内，也需每天接受筛检、全时段配戴口罩。

自官方1月24日起发布封闭园区内的确诊统计以来，共有435例确诊，但多少人是选手则没有细目。

冬奥2月4日开幕，20日闭幕结束。随赛事接近尾声，园区内每日新增确诊也逐渐减少，昨天更首度出现全部PCR筛检皆为阴性。

北京冬奥组委会疫情防控办公室副主任黄春表示，这证明「闭环内的防控措施彻底有效，藉由成功举办赛会与落实疫情防控，让北京冬奥为新冠疫情下举办奥运盛会的成功典范」。

国际奥会新闻发言人表示，北京正极为成功地举办世界上最复杂的国际比赛之一，「疫情防控是（冬奥）一大挑战，要向中国的朋友和同事们致敬，他们做得真的非常好」。

按照北京冬奥「防疫手册」要求，相关人员工作结束或比赛结束后需48小时内离境。出境时由园区的车辆运送离境人员到机场的特定封闭区域，办理相关手续离境，目前闭幕隔天的21日将是一个高峰日期，约有6000人要离境。

© 2022 AFP