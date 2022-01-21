北京冬奥2月4日开幕 联合国吁遵守奥林匹克休战决议

（法新社纽约联合国总部20日电） 联合国大会主席夏希德今天敦促全球各国与所有交战各方在2月北京冬季奥运举行期间依惯例遵守「奥林匹克休战」决议。

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夏希德（Abdulla Shahid）在联合国大会上说：「我郑重恳请所有会员国展现对奥林匹克休战（Olympic Truce）决议的承诺…在地方、国家、区域乃至全球层级采取具体行动，基于休战精神促进并强化和平与和谐的文化。」

他的呼吁正式获得联合国全体支持。

曾任马尔地夫外长的夏希德说：「我也呼吁全球各地目前陷入武装冲突的所有交战各方，勇敢地同意在奥林匹克休战期间真正地相互停火，让彼此有机会和平解决纷争。」

冬奥期间，联合国旗帜将在中国的所有奥运体育馆和选手村飘扬，象徵联合国与奥运的共同目标，即促进维持和平、相互了解和友善关系。

北京冬奥将于2月4日到20日登场，联合国秘书长古特瑞斯（Antonio Guterres）与夏希德都将出席。

但美国、澳洲、加拿大与英国以中国被控对新疆少数穆斯林族群维吾尔人种族灭绝与侵犯人权为由，拒派官方代表前往北京，但选手仍将参赛。

© 2022 AFP