北京冬季帕运闭幕 中国乌克兰分居奖牌榜前二

（法新社北京13日电） 在俄罗斯入侵乌克兰的阴影下，为时9天的北京冬季帕运今晚在国家体育场闭幕，表现亮眼的地主中国交棒给2026年冬奥主办城市━义大利的米兰和柯蒂纳（Milano-Cortina）。

广告 继续浏览后续

国际帕拉林匹克委员会（IPC）主席帕森斯（Andrew Parsons）在开幕式上发表强烈反战的致词，遭中国中央电视台消音，至今央视仍未回覆国际帕委会的质疑。

这次帕运开幕前备受俄国及其盟邦白俄罗斯的选手能否参赛的争议所扰。

国际奥林匹克委员会（IOC）已呼吁全球体育联盟排除两国选手。国际帕委会一开始则说会让他们以中立身分参赛，但在其他运动员扬言抵制、选手村气氛逐渐紧绷后，主办单位决定禁止他们出赛。

乌克兰选手的母国惨遭战争蹂躏，他们排除万难、艰辛抵达北京后，缔造乌国在冬季帕运的最佳表现，奖牌榜最终排名高居第二，仅次于地主中国。

赛会期间，有乌克兰选手得知军人父亲遭俄军俘虏；有人则是发现自己在乌克兰第2大城哈尔科夫（Kharkiv）的家被轰炸，几天后仍赢得金牌。

乌克兰代表队以29面奖牌作收，在冬季两项和越野滑雪项目合计拿下11金。

帕森斯昨天向乌克兰代表队致敬表示：「知道他们的家人和国家遭受攻击，在这里参赛还能有这么高的水准，令人难以置信。这是我此生在运动场上或场外看过最惊人的韧性表现。」

地主中国本届荣登冬季帕运新强权，以18金、总奖牌61面高居奖牌榜之首。

中国2002年首度在冬季帕运亮相，但一直到4年前韩国平昌冬季帕运才拿到第一面奖牌━轮椅冰壶金牌。他们在北京冬帕运的进步速度和幅度，连一些中国选手都很吃惊。

另外，美国队今天在冰球项目以5比0战胜加拿大队夺金，延续2010年温哥华冬帕运以来的不败纪录。

© 2022 AFP