北京奥运盛况空前 20年后冬奥冷冷清清

（法新社北京29日电） 对比北京拿下2008年夏季奥运主办权时，民众涌上街头庆贺，对中国的骄傲大爆发的景况，北京在20年后的今年将主办冬奥，但当地民众的热情明显减弱不少。

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即将在2月4日展开的北京冬奥，整个准备过程大多默默进行，没有跟上次一样出现无所不在的标语、奢华的花饰及旗海。

北京当地一位不愿透露全名的刘姓民众说：「（这次的）热情没有像2008年那样强烈。」

通常来说，冬季奥运受到的关注比夏季奥运少，但明显的倦怠模样，也可能是因为中国人对其国家实力的看法有了改变。

那名刘姓民众告诉法新社说：「2008年，（我们）国家在世界上的经济地位还没有那么高，因此我们觉得主办奥运是国家重生的象徵。」

「如今，奥运不过就像是另一项体育赛事。」

自2008年北京奥运以来，中国已成为世界第2大经济体，而当年中国力推的温暖形象，如今已被火热的民族主义取代。

在中国国家主席习近平的领导下，中国对国际事务的态度，比过往强硬许多。

英国德蒙福特大学（De Montfort University, DMU）体育史学家狄希特（Heather Dichter）说：「2008年那次，真的显现了中国在全球舞台上不可动摇的地位。」

里昂商学院（Emlyon Business School）运动产业专家查德威克（Simon Chadwick）说：「（当时）就像是中国这个品牌重新上市，（北京奥运）就是个上市派对，宣告中国重返国际舞台。」

「中国（现在）可能觉得对世界的依赖程度减少了，且处于强权的位置上，这意味着中国不再那么在意外界的眼光。」

© 2022 AFP