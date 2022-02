北京打压行动地下化 香港公民团体受威胁

(法新社香港21日电) 秘密会面、耳语威胁和神秘电话──随着中国对香港民主运动的镇压行动转至「台面下」进行,香港公民团体正被当局的报复阴影全面笼罩。

长期以来香港一直拥有许多极为活跃的公民团体,过往,这些团体可以直言不讳地表达意见,并成为维权运动、工会动员和公民不服从行动的关键组织。

北京为镇压异议而于2020年实施的香港国安法导致相关团体陷入严重困境,这类组织成员非常担心其工作可能被列为犯罪行为。

迄今为止,超过50个专研劳工、教育等问题的公民社会团体已宣布终止营运,或在相关人士被捕后被迫关门大吉。

法新社采访的5名知情人士透露,上述组织之所以主动关闭,大多是因为员工事前受到暗中威胁或恐吓。

报导指,相关警告通常由所谓「中间人」透过电话和讯息发出,这些中间人会在对话中透露他们对警告对象的个人生活了若指掌,也有些中间人会以面对面方式提出警告。

经验丰富的非政府组织工作人员马里奥(Mario,化名)表示,去年夏天,他的多名同事曾从中间人那里收到令人不安的警告。

马里奥指出,中间人「会告诉你不同版本的故事,但到了某个时刻,所有谈话都会得出相同结论:你们必须关门」。

在中间人首次联络后的1个月,马里奥所属组织随即宣告关闭。

「国安法」模糊不清的用语,加上中间人突如其来的警告,让马里奥这样的人感觉他们面临的长期监禁威胁变得极度真实。

马里奥说:「过去30年里公民社会中发生的每件正常事情,现在都可能遭到政治报复。」

目前关闭的组织包括香港最大工会、国际特赦组织(Amnesty International)香港办事处,以及香港市民支援爱国民主运动联合会(Hong Kong Alliance in Support of Patriotic Democratic Movements of China,简称支联会)。以往支联会每年都会举办守夜活动,纪念1989年北京天安门广场事件的受害者。

香港特区行政长官林郑月娥先前屡次否认港府蓄意打压公民团体,并坚称「我们尊重公民社会」。

共产党及其香港联络处则公开指责部分公民团体违法,还称这些组织倒闭是「他们自己的选择」。

据报导,事实上,北京透过中间人私下传递讯息的做法早已行之有年。

北京主要透过中央人民政府驻香港特别行政区联络办公室(简称「中联办」)发挥影响力。近年来中联办的谘询功能日益重要,有时该单位也会召唤香港政界人士前往听取中国官员的简报。

涉嫌违反国安法而遭通缉、目前流亡澳洲的香港前立法会议员许智?(Ted Hui)表示,北京一向偏好透过「中间人」,来对付反对派人士。

他说,直到2019年香港民主示威运动爆发前一年,这类会面都很常见,其目的主要是为当局收集决策情报。

「不过,国安法颁布后,它变成一种恐吓手段…他们可以暗中派出中间人,传达政府不能公开传达的讯息。」

截至目前,香港已有160多人因国安法被捕,其中多数是反对派政治人物、记者,以及维权人士。除此之外,耳语威胁也一直是关闭异议组织的有效工具。

一名维权人士康尼(Connie)说,她接到一通陌生人打来的电话,威胁她在某个期限前退出组织,「我们都太缺乏经验,以致于许多人都在威胁下决定解散团体」。

另名维权人士也说,自己收到一封冒充朋友所发的简讯,警告他可能被捕,「如果那些大型组织…都无法幸免,我们又怎么可能逃过一劫?」

© 2022 AFP