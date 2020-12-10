北京投资数十座海外燃煤电厂 威胁全球减碳努力

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（法新社北京10日电） 环保人士今天示警，中国计划资助从辛巴威到印尼等数十座海外燃煤发电厂，碳排量预料将会多于主要已开发国家，威胁到全球对抗气候变迁的努力。

根据2015年签署的巴黎气候协定，中国将自己定位为气候变迁领导者，中国国家主席习近平今年9月矢言，中国会在2060年以前实现碳中和（carbon neutral）目标。

然而中国国有企业正投资数十亿美元在海外兴建燃煤发电厂，如此一来便排除在中国国内碳中和计算之外。环保人士表示，这使得抑制全球暖化在摄氏2度以内的目标受到威胁。

全球能源监测组织（Global Energy Monitor）煤研究部门负责人席瑞尔（Christine Shearer）说：「新电厂可能会持续运作到2030年以后好多年，本质上和全球致力遏阻气候变迁的努力背道而驰。」

美国波士顿大学（Boston University）全球发展政策中心（Global Development Policy Center）资料显示，正在兴建中的这些新火力发电厂，每年将生产19 个十亿瓦（19GW）电力与1.15亿吨碳排放。

根据英国石油公司（British Petroleum）全球能源年度评估报告，中国还拥有将近3倍的筹划中海外火力发电厂，这意味其海外发电厂的碳排量，将较英国、土耳其和义大利等主要经济体当前的排放量还要多。

根据波士顿大学的中国全球能源融资资料库，在2000年至2018年间，中国前两大政策银行对海外能源计画投资2510亿美元，当中有23.1%投资在煤计画。

中国目前正在兴建的海外电厂包括位于辛巴威的Sengwa发电厂，斥资30亿美元，是全非洲规模数一数二发电厂。

此外，在巴基斯坦境内至少还有8个计画，其中包括位于动荡地区俾路支省（Balochistan）一座斥资20亿美元发电厂。

这些新计画全都位在加入中国「一带一路」（Belt and Road）倡议的国家，这些国家的能源未来全都绑在煤炭消费上。

绿色和平中国分部（Greenpeace China）专家李硕（Li Shuo）表示，煤炭钱潮「正破坏开发中国家转向较干净替代能源的努力」，恐会「威胁到巴黎协定」。

© 2020 AFP