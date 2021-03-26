北京报复涉疆制裁 英国将召见中国大使

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（法新社伦敦26日电） 中国今天对英国9名人员和4个机构实施制裁，报复英国先前以侵犯人权为由制裁新疆官员及机构。英国外相拉布（Dominic Raab ）今天表示，英国将召见中国驻伦敦大使。

拉布说：「驻此地大使将被召见，我们将非常清楚说明对这些国会议员及其他直言不讳人士的立场，也将说明我们在有关这些侵犯人权行径方面会直言不讳，不会噤声。」

中国外交部今早在官网宣布，对英国9名人员和4个机构实施制裁，报复英国先前以侵犯人权为由制裁新疆官员及机构。中国外交部并声称中国捍卫国家主权、安全的决心坚定不移。

中国外交部称，自即日起禁止有关人员及其直系家属入境中国（包括香港、澳门），冻结其在中国财产，禁止中国公民及机构与其交易。中方保留采取进一步措施的权利。

根据中国外交部官网新闻稿，被制裁的9人包括4名现任英国国会下议院保守党议员、保守党前党魁史密斯（Iain Duncan Smith）、上议院议员艾尔顿勋爵（David Alton），以及3名英国律师。

被制裁的4个机构则为英国国会「中国研究小组」（China Research Group）、保守党人权委员会（Conservative Party Human Rights Commission）、「维吾尔独立法庭」（Uyghur Tribunal）、艾瑟克斯园大律师事务所（Essex Court Chambers）。（译者：刘淑琴/核稿：陈政一）

© 2021 AFP