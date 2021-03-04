北京直接控制 香港被踢出经济自由度指数

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（法新社香港4日电） 香港已被踢出全球经济自由度指数（Index of Economic Freedom），因为编纂指数的美国保守派智库「传统基金会」表示，香港现在直接由北京控制。

这对香港名声不啻为一大打击。2019年香港民主运动之后，北京加强打压异己。

「传统基金会」（The Heritage Foundation）公布年度「经济自由度指数」，为各个国家和地区的规范及法律的商业友善度排名。

过去26年间，香港只有1年没有登上这个指数的榜首，港府引以为傲，常在官方新闻稿和投资手册上提及这项荣誉。

但今天公布的2021年「经济自由度指数」，香港不再出现在指数之内，因为报告作者认为，香港不再够独立于北京之外，并无分开纳入指数的理由。

传统基金会创办人佛讷（Edwin J. Feulner Jr.）昨天在「华尔街日报」（Wall Street Journal）写道：「香港过去2年间失去政治自由和自治，在许多方面，香港和上海与北京等中国商业中心几乎已无分别。」

佛讷还说，「（香港）和北京越来越密不可分」，香港移交前的「英国普通法、言论自由与民主的传统都已明显式微」。（译者：郑诗韵/核稿：陈政一）

© 2021 AFP