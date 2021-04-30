北卡罗来纳枪案5死 其中2人是警察

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（法新社华盛顿29日电） 美国北卡罗来纳州城镇布恩（Boone）昨天发生枪击事件，警方和嫌犯对峙长达13个小时，警方今天表示，枪案中有5人死亡，其中包括2名警察及枪手本人。

瓦托加郡警长办公室（Watauga County Sheriff's Office）在声明中表示，两名警察福克斯（Logan Fox）和沃德（Chris Ward）昨天接获一名雇主通报员工没去上班也没接电话后，前往员工住屋查看。

两人进屋后遭到枪击，福克斯当场死亡，沃德则是送医后仍宣告不治。

这两名警察中枪后，枪手把自己关在房子里，执法单位人员火速赶往现场，双方对峙到晚间将近11时才结束。警长办公室声明说：「涉嫌杀害这两名警察的人，也涉嫌在这间民宅杀害两名民众。」

瓦托加郡警长哈格曼（Len Hagaman）另外告诉当地媒体，枪手已经死亡。

美国有线电视新闻网（CNN）报导，枪手疑似是杀害母亲和继父后自我了结。

哈格曼在声明中说：「这是极为悲惨的情况，我们向所有涉入其中的每个人、家属和社区表达慰问及祷告。」

法新社报导，美国近期发生多起民众死于警方枪口下，或在遭逮捕的过程中丧命的案件，使得美国警方一举一动受到密切关注。他们表示，他们面临高度风险的情况也正在增加，因为枪枝泛滥。

© 2021 AFP