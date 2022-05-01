北极熊南下 现踪加拿大小镇

（法新社蒙特娄30日综合外电报导）加拿大魁北克（Quebec）地区今天发现一只北极熊出现在小镇上，民众被这非常罕见的情况吓坏了，警方挨家挨户警告居民别外出。

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目击者表示，这只北极熊今天上午在圣劳伦斯河（Saint Lawrence River）南岸加斯佩西半岛（Gaspesie）玛德琳中心（Madeleine-Centre）被发现。

直至今天下午，官员仍在找寻这只北极熊的踪迹。

小镇居民邦尼维尔（Sophie Bonneville）表示：「狗在狂吠；我也听见伴侣大叫说，有只熊。」邦尼维尔居住在这个位于蒙特娄东方800公里、人口2000人的小镇。

魁北克省警方在推特（Twitter）贴文警告居民说有人看见熊，并敦促居民待在室内不要外出。

邦尼维尔说，镇上从未有人看过北极熊出现在这么远的南方，甚至野生动物官员也不曾见过。

她告诉法新社：「大家还以为是玩笑话。」

她表示：「一只北极熊怎么会越过浮冰、游泳到这里？甚至北岸居民也未曾见过这种事。」

警方对这个健行热门地区加强巡逻。

魁北克省警方发言人崔布雷（Stephane Tremblay）告诉法新社：「我们挨家挨户告诉民众要待在室内。」他说他也从未在这区域看过北极熊。

邦尼维尔表示，因为气候变迁，任何事都可能发生。她在这只熊游走进入林区前，抢拍到几张照片。

她沉思：「令人担心的是：为何这只熊会出现在这里？是全球暖化的关系吗？」

北极熊为地球上最巨大的陆生肉食性动物，在加拿大被列为「易危」（vulnerable）物种。

一项在「自然气候变迁」（Nature Climate Change）期刊发表的2020年研究指出，全球暖化导致北极冰层逐渐融化，北极熊有可能因此灭绝。

© 2022 AFP